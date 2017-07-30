В период с 23 января по 30 июня 2017 года посетителям сайта ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» предлагалось ответить на вопрос о качестве государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Татарстан.

Результаты опроса показали, что за государственными услугами в 2016 году приходилось обращаться 69,0 процентам респондентов.

Половина из тех, кому приходилось это делать, обращались в многофункциональные центры и по 35,0 процентов - в органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Опрошенные отметили, что обращались за такими услугами, как: оформление земельного участка, жилого дома, иной собственности; снятие обременения с залогового имущества; получение выписки из реестра недвижимости; получение пособий по инвалидности; обеспечение инвалидов средствами реабилитации и ухода; направление их в реабилитационные центры; зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение; постановка на учет в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан; оформление паспорта гражданина Российской Федерации и загранпаспорта; оформление удостоверения на выдачу охотничьего билета; выдача Градостроительного плана земельного участка; разъяснение информации о назначенных суммах по налогам на землю; оформление пенсии; смена документов и др.

При этом большинство (65,0 процентов) за государственными услугами обращалось непосредственно, 40,0 процентов - через портал государственных и муниципальных услуг и лишь 5,0 процентов вели переписку.

В целом качеством предоставления государственных услуг остались довольны 50,0 процентов обратившихся, почти треть (30,0 процентов) - не вполне удовлетворены, каждый пятый (20,0 процентов) - абсолютно не удовлетворен.