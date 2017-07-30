За месяц интернет-ресурсы агентства посетили более 1 млн 300 тысяч человек, «Татар-информ» занял 93-ю позицию рейтинга российской прессы.

Информационное агентство «Татар-информ» стало первым среди СМИ Татарстана в топе LIVEINTERNET. За последний месяц интернет-ресурсы агентства посетили более 1 млн 300 тысяч человек, таким образом, «Татар-информ» вошел в топ-100 российских СМИ, заняв 93-ю позицию рейтинга российской прессы.

Только за сутки, 31 июля, агентство набрало 195 тысяч уникальных посетителей. По данным «Яндекс.Метрики», топовой новостью последних дней стало известие о смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи. Прямую трансляцию прощания с певицей посмотрели 6 тысяч человек, а видеосюжеты, размещенные на YouTube-канале агентства, увидели более 170 тысяч поклонников Хании Фархи.

Напомним, в мае этого года информационное агентство «Татар-информ» возглавило топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана по версии исследовательской компании «Медиалогия» за I квартал 2017 года. Индекс цитируемости ресурса в сети составил 453 пункта.

На втором месте рейтинга с отрывом в 33 пункта тогда расположилось интернет-издание Business-gazeta.ru. Третье место с существенным отставанием (на 258 пунктов) занял электронный ресурс Realnoevremya.ru.

В апреле этого года ИА «Татар-информ» одержало еще одну победу, впервые за многолетнюю историю существования набрав миллион уникальных посетителей за месяц. Об этом свидетельствуют данные LiveInternet. За последний год сайт ИА «Татар-информ» увеличил посещаемость в четыре раза.