Каждую среду до конца лета в сквере около театра кукол «Экият» для казанцев и гостей города проходят мероприятия проекта «Культурная среда» и фестиваля «Цветочная Казань». Корреспондент «КВ» тоже отправилась «окультуриваться».

Программа «Культурной среды» начинается в 17.00. Погода в тот вечер выдалась по-настоящему летней, и отдыхающих собралось немало: молодые семьи с колясками, пожилые люди, молодежь.

Не дождавшись официальной отмашки, группа людей, образовав большой круг, уже танцевала при входе в сквер. В такт спокойной музыке танцующие делали плавные движения. Самое интересное, среди них - почтенного возраста мужчины и женщины.

- А что вы танцуете?

- Мы танцуем «Рио Абьерто», - отвечает, улыбаясь, одна из танцовщиц, представившаяся Риммой. Она объяснила, что в переводе с испанского это означает «открытая река», а сами танцы проходят в рамках социального проекта «Жизнелюб».

- Это такая оздоровительная практика, - присоединяется ее подруга, представившаяся Резедой. - Делаем глубокие дыхательные упражнения, расслабляемся, улыбаемся - таким образом мы медитируем. Айда танцевать с нами!

Таким позитивным горожанкам сложно отказать - на пару минут присоединяемся к танцующим. Их активности можно позавидовать.

Нужно отметить, что «Цветущая Казань» превзошла себя прошлогоднюю - этим летом здесь еще больше цветов и необычных скульптур. Например, акцентно выделяется огромная инсталляция в виде букета. Она привлекает всех любителей селфи. А маленькие дети определили ее для себя как интересную игровую площадку.

Кстати, для детей здесь настоящий рай: есть и всевозможные «лазалки», и качели, и даже «живой» лабиринт. Другие ребята наблюдают за рыбками в небольшом пруду, но все же норовят попасть туда своей маленькой ручкой или ножкой, а кто-то, смеясь, бегает по сцене под музыку татарского диджея. Глаз да глаз нужен за маленькими озорниками. На скамейке завязался разговор с одной из мам.

- У нашей семьи теперь традиция появилась - каждую среду летом приходим вечером в этот сквер, отдыхаем, - рассказывает Наталья, мама двух сыновей. - Детям здесь настоящее раздолье, да и мне самой приятно отдохнуть на свежем воздухе. Вот ждем папу после работы, как раз к нам должен приехать. В Казани много интересных активностей в парках и скверах, но вот подобной программы нигде не встречала, очень уж нам нравится.

От разговора с Натальей отвлекла выставка изделий ручной работы. Две бабушки предлагают всем свои изделия. Одна продает украшения, другая - вязаные панамки.

- Все ручной работы, девушка, - говорит продавщица. - Я вам скидку сделаю, - предлагает пеструю вышитую птичку, напевая всем известные строки из песни: «Птица счастья завтрашнего дня...»

Но покупателей маловато: то ли потому что все отвлекаются на фотографирование со скульптурой лешего, то ли им не нравится назойливость продавщиц.

- Ай, ничего не хотят, - обижается бабушка.

Ждем их мастер-класса в ближайшую среду, может, тогда и появится народ.

Несмотря на то что скамеек много, места хватает далеко не всем. Но это не проблема - для гостей сквера здесь предусмотрены гамаки и надувные пуфики. А некоторые парочки устраиваются прямо на траве газона.

На главной сцене «Культурной среды» выступают разные творческие коллективы, например, коллектив «Забава» - две девочки лет двенадцати в ярких платьях играют на ложках под русскую народную и современную музыку. Зрителям это очень нравится.

- Нашу сцену можно назвать свободной, - говорит ведущая и методист ДК «Мирный» Ляйсан. - Все желающие читают стихи собственного сочинения, поют песни. Это интересно всем - посмотрите, сколько зрителей.

Действительно, зрителей очень много, и все они разного возраста.

На закате на лужайке «Культурной среды» собираются любители кино для просмотра всеми любимой советской комедии «Кавказская пленница». Люди устраиваются поудобнее. Один глава семейства даже принес плед из машины, чтобы укрыть свою маленькую дочку.

Пожалуй, в «Культурной среде» есть все, что нужно горожанам: цветочный сквер, площадка для игр, немного ностальгии при просмотре кино и любимые люди рядом.