Планируя зарубежную поездку во время отпуска, стоит учитывать ситуацию по инфекционным заболеваниям, которая складывается в выбранной для отдыха стране. При этом не лишним будет соблюдение мер по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

Такие рекомендации дают специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Они призывают граждан отдыхать только в странах, благополучных в эпидемиологическом отношении.

Инфекционные и паразитарные заболевания могут передаваться:

- через воду, продукты питания, грязные руки (холера, брюшной тиф, энтеровирусная инфекция, дизентерия, вирусный гепатит А и др.);

- через кровососущих насекомых - комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других (малярия, желтая лихорадка, различные геморрагические лихорадки и др.);

- при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды (лихорадка Эбола, чесотка, педикулез, грибковые поражения кожи, коронавирусная инфекция и др.);

- половым путем (СПИД, сифилис, хламидиозы и др).

В некоторых странах, которые популярны для отдыха, на сегодня сохраняется неблагополучная ситуация по ряду инфекционных заболеваний. С октября 2016 года в Йемене зарегистрировано свыше 365 случаев холеры. Кроме того, вспышки заболевания холерой в этом году зарегистрированы в Кении, Судане, Конго, Эфиопии, Сомали и др.

В странах с жарким влажным климатом распространены заболевания, передающиеся комарами. За последние 10 - 15 лет наблюдается значительный рост лихорадки Денге в различных регионах. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанского региона, где в течение 2016 - 2017 годов зарегистрировано свыше 845 тысяч случаев лихорадки Денге. Наибольшее число заболевших отмечается на Филиппинах, во Вьетнаме, Индии, Таиланде, на Шри-Ланке, в Малайзии.

Эндемичными по желтой лихорадке являются территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки (Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Панама, Перу, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Камерун, Кения, Кот-д`Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия, Боливия, Гайана, Гвиана Французская, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Эквадор).

При въезде в эти страны необходимо иметь международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. Вакцинация проводится не позднее чем за 10 дней до выезда, иммунитет сохраняется в течение всей жизни, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.

Собираясь в зарубежную поездку, обязательно поинтересуйтесь у туроператоров, а также через интернет об эпидемиологической ситуации в стране, которую вы выбрали для отдыха, узнайте о возможных ограничительных мероприятиях (например, о необходимости проведения вакцинации). Обратите внимание: представление этих сведений является обязанностью туроператоров и турагентов.

Выбирая отель, пансионат или гостиницу, старайтесь отдавать предпочтение тем, где есть централизованная вода и канализация, а также стационарный пункт питания (кафе, ресторан).

Чтобы отдых не был омрачен кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, соблюдайте элементарные правила личной гигиены, всегда имейте с собой влажные салфетки или жидкий антисептик.

Употребляйте в пищу только те блюда, в качестве которых уверены и которые предлагают предприятия общественного питания внутри отелей.

Употребляйте для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).

В целях защиты от укусов насекомых одевайтесь в более плотную одежду светлых тонов. Применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно закрывайте сетками окна и двери.

Обязательно носите головной убор, соблюдайте правила поведения на воде и на солнце. Избегайте контактов с животными, особенно верблюдами, рептилиями и грызунами.

За состоянием своего здоровья необходимо понаблюдать как минимум в течение 21 дня после возвращения из зарубежной поездки. При возникновении какого-либо недомогания (особенно в первую неделю после возвращения) - лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, жидкого стула, кашля с кровавой мокротой, сыпи на кожных покровах и слизистых - следует немедленно обратиться к врачу. При этом не забудьте сообщить доктору информацию о посещенных странах и сроках пребывания в них.