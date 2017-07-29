Ночью 26 июля этого года в 01.30 в деревне Чернышевке Высокогорского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке.

Увеличивая скорость, он предпринял попытку скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование данного автомобиля. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 создавал реальную опасность для других участников дорожного движения, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Для предотвращения опасности для граждан сотрудники Госавтоинспекции сделали все возможное для остановки данного транспортного средства. Сотрудник ДПС на патрульном мотоцикле, рискуя своей жизнью и здоровьем, преградил дорогу данному автомобилю. В результате водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на патрульный мотоцикл. Инспектор ДПС получил травмы, а мотоцикл - механические повреждения.

Правонарушитель был задержан. Им оказался молодой человек 1993 г. р., управлявший автомобилем в сильном алкогольном опьянении. Результаты проведенного освидетельствования на состояние опьянения показали практически четырехкратное превышение допустимых норм - 0,635 мг/л при допустимых 0,16 мг/л, сообщает УГИБДД МВД по РТ.