Соблюдение режима труда и отдыха водителей должно быть приоритетом при организации пассажирских перевозок автобусами.

В Татарстане в целях предупреждения ДТП с участием автобусов с 10 по 24 июля проведен надзор за пассажирскими перевозками. Осуществлялась проверка автобусов, водители которых выполняют регулярные и заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам, а также проведена проверка в местах посадки и высадки пассажиров.

Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, режиму труда и отдыха водителей автобусов.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии какого-либо контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности как самих пассажиров, так и состоянием водителей.

Учитывая высокую социальную опасность, а также исходя из того, что халатность недобросовестных перевозчиков может привести к большим человеческим жертвам, рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по статье 238 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

