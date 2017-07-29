Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан ведет систематическую работу по выявлению фактов управления транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует нормативам. За 6 месяцев 2017 года было выявлено более 12 тысяч таких нарушений.

Согласно п. 4.3 приложения №8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, то в соответствии с п. 11 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещается.

Нарушение требований к светопропусканию автостекол влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КРФоАП). Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции, выявивший нарушение, предупреждает водителя о недопустимости дальнейшей эксплуатации транспортного средства с затемненными стеклами и требует привести их в соответствие с нормативами. В случае повторного совершения данного административного правонарушения сотрудник ГИБДД возбуждает дело по ч. 1 ст. 19.3 КРФоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. За это нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток. За 6 месяцев 2017 года к административной ответственности были привлечены 48 нарушителей.