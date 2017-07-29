В этом году погода принесла нам немало сюрпризов. Подавляющее большинство жителей нашей страны считает, что климат Земли меняется. Что, по мнению россиян, привело к такому результату, выяснили специалисты.

В этом году погода принесла нам немало сюрпризов. Подавляющее большинство жителей нашей страны считает, что климат Земли меняется. Что, по мнению россиян, привело к такому результату, выяснили специалисты.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы узнать, что думают россияне по поводу состояния климата Земли.

Серьезные изменения климата на нашей планете отмечают 86% россиян. Преимущественно респонденты говорят о его непредсказуемости (резких колебаниях от жары к холоду и наоборот) - эту точку зрения разделяют 70% отвечающих. Реже упоминают тенденцию к потеплению (11%) или к похолоданию (5%). При этом 55% опрошенных считают, что решающим в вопросе изменения климата является человеческий фактор, а к разряду природных явлений подобные тенденции относят 35%.

Тема глобального потепления сегодня не так актуализирована в сознании россиян, чем 7 - 10 лет назад. Только 20% респондентов говорят, что достаточно хорошо представляют себе, что это такое (против 34% в 2007 году). Однако в целом это понятие известно подавляющему большинству граждан (91%). Уровень информированности молодых людей заметно ниже, чем представителей старшего поколения.

Каждый второй (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения. Более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние. Неслучайно глобальное потепление вошло в топ-3 народного рейтинга причин аномальной погоды этим летом. Благоприятное воздействие предполагают 27% (рост с 18% в 2007 году). В то же время более трети участников опроса (39%) называют эту тему надуманной, спекулятивной.

Опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В 2007 - 2010 годах проводились квартирные опросы