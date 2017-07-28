В Татарстане вынесен приговор женщине, ударившей ножом фельдшера скорой помощи.

Набережночелнинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней Евгении Рябовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В суде установлено, что вечером 25 марта бригада медиков прибыла оказать помощь пятимесячной девочке, живущей в одном из жилых домов поселка ГЭС в г. Набережные Челны. В это время знакомая хозяина квартиры, приглашенная им для временного присмотра за ребенком, распивала с ним спиртные напитки. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии женщина, будучи в состоянии опьянения, ударила медика кухонным ножом в спину.

Однако фельдшер оказала активное сопротивление и сумела покинуть квартиру.

Свою вину Рябова признала лишь частично. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимая должна выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.