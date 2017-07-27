С 2005 года в России существует программа обеспечения граждан необходимыми лекарственными средствами за счет федерального бюджета. Право на льготные лекарства имеют инвалиды всех групп, а также участники ВОВ, блокадники и некоторые другие категории граждан.

О подробностях реализации программы в ходе пресс-конференции рассказали главный внештатный специалист-кардиолог МЗ РТ Альберт Галявич, заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков, заместитель главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы Лениза Сабирова и главный внештатный эксперт - эндокринолог управления здравоохранения Казани.

В соответствии с законом льготники имеют право отказаться от получения лекарств в пользу денежной компенсации. На сегодняшний день ее сумма составляет 807,94 рубля в месяц. Так, Владимир Жаворонков сообщил, что 44% онкобольных в республике, имеющих право на льготы, отказываются от них. Причины отказа бывают разными. В случае с онкологией это может быть связано с длительной ремиссией, когда пациент хорошо себя чувствует и не нуждается в постоянном приеме медикаментов. Некоторые граждане считают, что лекарства, прописываемые врачами, бывает невозможно получить. Однако в ответ на этот аргумент Альберт Галявич заверил, что всегда существует возможность заменить импортные препараты на отечественные.

Врачи в очередной раз напоминают, что большинство хронических заболеваний неизлечимо, а ремиссия, пусть даже и очень продолжительная, не должна становиться достаточно весомой причиной для отказа от льготных лекарств в пользу денег. Болезнь может неожиданно вернуться, а вот снова войти в программу бывает проблематично. При этом стоимость необходимых медикаментов может быть очень и очень высока. Так, лечение сахарного диабета может обходиться в 62 тысячи рублей в год, бронхиальной астмы - в 32 тысячи рублей, а некоторые виды рака требуют годового лечения на 1 - 2 миллиона рублей.