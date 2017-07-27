Ученые из Университета Бристоля (Великобритания) выступили с заключением о невероятной пользе жировой ткани для здоровья. Специалисты заявили, что жир может помочь излечиться от онкологии, сообщает medikforum.ru.

Те люди, которые стараются истребить малейшее отложение жира на своем теле, поступают необдуманно по отношению к своему организму и здоровью, отметили британские эксперты. Согласно их мнению присутствие определенного количества жира в теле играет роль фактора защиты от болезней и долголетия.

В частности, исследователи из Бристоля смогли установить, что жир помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями. «Содержащийся в жировых клетках лептин эффективно борется со злокачественными опухолями, уменьшая их или ограничивая дальнейшее разрастание. Чем больше в жировых клетках этого вещества, тем вероятнее излечение от онкологии и успешнее борьба с опухолью», - заявили они.

Медики пояснили, что лептин, участвующий в построении жировой ткани, «отбирает» питательные вещества, используемые злокачественными клетками для своего разрастания, и оставляет опухоли «голодными». Это в итоге и приводит к сокращению их в размере.

Также специалисты отметили: различные исследования позволяют заключить, что компонент жира лептин может быть эффективным в восстановлении тканей кровеносных сосудов и улучшении функций сердца.