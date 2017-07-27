Те люди, которые стараются истребить малейшее отложение жира на своем теле, поступают необдуманно по отношению к своему организму и здоровью, отметили британские эксперты. Согласно их мнению присутствие определенного количества жира в теле играет роль фактора защиты от болезней и долголетия.

В частности, исследователи из Бристоля смогли установить, что жир помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями. «Содержащийся в жировых клетках лептин эффективно борется со злокачественными опухолями, уменьшая их или ограничивая дальнейшее разрастание. Чем больше в жировых клетках этого вещества, тем вероятнее излечение от онкологии и успешнее борьба с опухолью», - заявили они.

Медики пояснили, что лептин, участвующий в построении жировой ткани, «отбирает» питательные вещества, используемые злокачественными клетками для своего разрастания, и оставляет опухоли «голодными». Это в итоге и приводит к сокращению их в размере.

Также специалисты отметили: различные исследования позволяют заключить, что компонент жира лептин может быть эффективным в восстановлении тканей кровеносных сосудов и улучшении функций сердца.