Художник Михаил Нефедов живет в Раифе, в поселке у легендарного монастыря. За почти 60 лет творческой деятельности Михаил Кузьмич создал множество работ: живые пейзажи, тонкая графика, психологические портреты современников, философские работы, сделанные в оригинальном стиле старинных фресок.

Работы разных лет представлены на выставке, открывшейся в Национальной галерее «Хазинэ». Выставка приурочена к 80-летнему юбилею художника.

Замечательные реалистические пейзажи соседствуют с картинами-фресками. Ощущение, что фрескам несколько веков. Как рассказал Михаил Кузьмич, к этому стилю он шел долго, и для него важно, чтобы картины «пахли» ТЕМ временем. Однажды произошел забавный эпизод. В мастерскую художника пришел обычный парень. Он долго рассматривал работы, а потом удивленно спросил: «А что это у вас картины такие старинные? От времени, что ли, состарились?» Он почувствовал дух времени!

Михаил Нефедов много путешествует и всегда, куда бы ни ехал, берет с собой этюдник с красками и кисточками.

- Несколько раз был в Париже, рисовал на улицах культурной столицы мира. Причем рядом не было ни одного художника. Все они в основном на Монмартре и предпочитают переписывать известные сюжеты. А мне было интересно открыть для себя и зрителей свой Париж, - отметил Михаил Кузьмич. - Очень понравилась Прага - замечательный для художников город. Но туда я брал не этюдник, а набор пастели. Вообще на свете много красивых мест. Много лет живу в Раифе. Казалось бы, знаешь здесь каждый уголок, но все равно постоянно поражаешься красоте нашей природы. В разные времена года, в разное время суток даже привычные и знакомые места видятся совершенно по-новому.