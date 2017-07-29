В Татарстане зафиксированы случаи оформления заявлений о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, которые уверяют граждан, что пенсия возрастет в 10 раз.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по РТ обращают внимание на то, что до 1 января 1992 года действовал Закон СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года. В связи с вступлением в силу Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 года №340-1 «О государственных пенсиях в РФ» с 1 января 1992 года все пенсии граждан, назначенные в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений в соответствии с Законом №340-1, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ. Поэтому для граждан, вышедших на пенсию в советский период, не предусмотрен перевод пенсии по курсу советского рубля (курсу золота).

«Просим граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, которые за дополнительную плату предлагают оформить заявление, уверяя, что им положен перерасчет пенсии», - отметил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства, в контакт-центр Отделения Пенсионного фонда по Татарстану 8 (843) 279-27-27, написать обращение в мессенджер Telegram +7-927-419-27-27 или задать вопрос в социальных сетях.