Купальный сезон в нынешнем году начался значительно позже обычного по причине дождливой погоды.

Как следствие, в республике заметно снизилось количество происшествий на воде. С начала сезона их было зарегистрировано 37, при этом погибли 28 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 65 происшествий с 49 погибшими.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. Одной из основных причин гибели людей на воде остается алкоголь. В семи зарегистрированных в этом году случаях утонувшие были пьяны.

Вдвое снизилось число утонувших детей: в нынешнем году произошло 3 таких трагедии, в 2016-м - 6. Как пояснил Юрий Венедиктов, подобные случаи происходят по причине недостаточного присмотра за детьми со стороны родителей.

В подавляющем большинстве случаев люди гибнут на необорудованных пляжах, где нет дежурного спасателя. С 29 мая все 297 мест массового отдыха населения на водных объектах республики патрулируют 113 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники МЧС и МВД. Решение об этом было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ. В задачи мобильных групп входит не только оказание помощи населению, но и профилактика правонарушений. Так, в местах, где установлен знак, запрещающий купание, гражданам следует воздержаться от того, чтобы входить в воду. Помимо того, что они могут быть наказаны штрафом до полутора тысяч рублей, это может быть опасно для жизни и здоровья.

Впрочем, с наступлением жаркой погоды ситуация изменилась. Только за прошлое воскресенье в Татарстане утонули шесть человек. Причинами трагедии чаще всего становились алкоголь и купание на необорудованных пляжах.