В столице Татарстана возле центра семьи «Казан» состоялся открытый чемпионат города по триатлону «Казанский триатлон - 2017», сообщает официальный портал мэрии Казани.

Участники соревновались в дисциплинах «спринт» (750 м - плавание на Казанке, 20 км - велоэтап по ул. С.Хакима, 5 км - беговой этап по прилегающей территории «Чаши») и «суперспринт» (300 м - плавание, 8 км - велоэтап, 2 км - бег).

На старт соревнований вышли более 100 участников в 15 возрастных группах. В соревнованиях приняли участие руководитель Исполнительного комитета города Денис Калинкин, первый заместитель руководителя Исполкома, курирующий вопросы социальной сферы и торговли, Дамир Фаттахов и другие.

В дисциплине «спринт» в группе «М40» победителем стал Дмитрий Накаряков из команды «Бодрые» с результатом 1 час 9 минут и 48,7 секунды. Денис Калинкин финишировал вторым. Время, за которое он преодолел все испытания, составило 1 час 14 минут 26,2 секунды. Александр Коростелев занял третье место с результатом 1 час 14 минут 38,8 секунды.

В дисциплине «суперспринт» в группе «МЛ30» места распределились следующим образом: первое место - Тимур Сультеев (35 минут 27,8 секунды), второе место - Рамиль Ибрагимов (36 минут 25,5 секунды), третье место занял Дамир Фаттахов с результатом 37 минут 54,3 секунды.