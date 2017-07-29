Мы знакомим читателей «Казанских ведомостей» с делегатами и гостями VI съезда Всемирного конгресса татар и задаем им вопрос: «Чего вы ждете от предстоящего форума?»

Рива Рюдиссер, руководитель общества татар Австрии «МИРАС»:





- Я с удовольствием еду в Казань для участия в работе съезда Всемирного конгресса татар. Программа работы съезда очень насыщенная. Будет возможность увидеться и познакомиться с новыми представителями татарских организаций России, СНГ, ЕС и практически всего мира и расширить имеющиеся контакты. Мы, татары Евросоюза, регулярно проводим встречи в рамках Альянса татар Европы для обмена опытом и расширения культурных связей, привлекая при этом нашу молодежь. Всемирный конгресс татар поддерживает развитие этих связей, организуя семинары, конкурсы, курсы татарского языка и т. д. Министерство культуры РТ помогает нам с организацией выступлений на наших Сабантуях музыкантов и певцов из Татарстана, мастеров высокого класса. А на съезде подводится итог о проделанной работе и определяются задачи на будущее.