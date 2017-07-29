ХК «Ак Барс» заключил контракт на два года с защитником Адреем Марковым. Андрей 16 сезонов выступал за «Montreal Canadiens» - знаковый клуб из Канады в НХЛ. Хоккеист уже присединился к команде, и будет отныне выступать за «Ак Барс» под №79

Андрей Марков родился 20 декабря 1978 года. Рост – 183 см, вес-89 кг. Хоккейную карьеру начал в Воскресенске. После «Химика» перешел в московское «Динамо», а затем – 16 лет в «Montreal Canadiens». За два года локаутов сыграл несколько матчей за «Квебек Цитаделз» (Канада) и подмосковный «Витязь».

Марков – заслуженный мастер спорта. Двукратный чемпион России. Чемпион мира 2008 года. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2005, 2007 гг.), серебряный (1998) и бронзовый призер чемпионатов мира среди молодежи. За «Montreal Canadiens» отыграл аж 990 матчей.

Статистика: в НХЛ Марков за 990 матчей забил 119 шайб и сделал 453 передачи (572 результативных балла). В КХЛ и Суперлиге – 254 матча, 47 шайб и 55 передач (102 результативных балла). За «основу» сборной России: 58 матчей, 6 голов и 24 передачи (30 баллов), за «молодежку»: 13 матчей, 3 гола и 3 передачи (6).