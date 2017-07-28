Температура воздуха составит 23-24 градуса тепла.

Завтра в столице РТ ожидается ухудшение погодных условий, сообщается на сайте gismeteo.ru. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла. Скорость ветра составит 8-13 м/c.