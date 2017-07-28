Перед 7 работниками ООО «Природа» Азнакаевского района погасили долги по зарплате. Общая сумма выплат составила 82 тысячи рублей.

Это результат работы Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ информирует, что в республике продолжается борьбу с недобросовестными работодателями, которые задерживают выплату заработную плату работникам.

И напоминает, что Статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.