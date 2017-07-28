Статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Однако на практике ряд работодателей пренебрегает исполнением данного законодательства.

С недобросовестными руководителями предприятий и организаций ведется работа в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Благодаря принятым мерам удалось добиться выплаты заработной платы перед 7 работниками ООО «Природа» Азнакаевского района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли лесного хозяйства. Общая сумма выплат составила 82 тыс. рублей.

Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.