Вчера в Севастополе состоялся большой концерт лауреатов фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Выступление творческого десанта из Татарстана было приурочено ко Дню Военно-Морского Флота России.

На площади Нахимова выступили более 200 участников фестиваля из 17 муниципальных образований Татарстана. Зрителями концерта стали более 6 тысяч человек. Они очень тепло встречали юных артистов. Почетными гостями мероприятия стали Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко и начальник Главного управления культуры Севастополя Ирина Демидова и делегация из Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ Василем Шайхразиевым. Вице-премьер поздравил моряков страны от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.