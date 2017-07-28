Новый прибор для экстренного вспомогательного кровообращения появился сегодня в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Подобный аппарат - единственный в Татарстане, сообщает ИА «Татар-информ».

Высокотехнологичное оборудование предназначено для осуществления экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). С его помощью можно будет оказывать помощь как стационаре ДРКБ, так и при транспортировке из других городов.

Технология ЭКМО необходима при тяжелом сепсисе, респираторном дистресс-синдроме, тяжелых врожденных пороках развития, при которых требуется хирургическое лечение, при тромбоэмболии легочной артерии. Данная технология поможет сохранить жизни самым тяжелым пациентам, а это до 12–15 случаев ежегодно.

Работа современного аппарата ЭКМО может обеспечивать адекватный газообмен у пациентов с тяжелыми формами дыхательной недостаточности на протяжении нескольких недель, не вызывая тяжелых необратимых изменений во внутренних органах.

Современный аппарат ЭКМО включает в себя оксигенатор, контур магистралей для подключения к крупным сосудам пациента, органы управления аппаратом и контроля его работы. Кровь пациента по системе магистралей поступает в оксигенатор, где происходит ее насыщение кислородом и освобождение от углекислого газа. После прохождения через оксигенатор кровь возвращается в кровеносное русло, при этом пациенту обеспечивается не только респираторная поддержка, но и значительное улучшение основных параметров кровообращения, производится замещение функции газообмена в легких («искусственные легкие»).

Такое приобретение для детей ДРКБ помог осуществить Благотворительный фонд помощи детям World Vita. Он является одним из крупных российских благотворительных фондов, который сотрудничает с ведущими медицинскими учреждениями РФ, Германии, Израиля, Великобритании, США, Сингапура и других стран.