В немецком городе Оберхоф завершился чемпионат Европы среди мужчин по Го. Победителем турнира стал учащийся Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин.

Илья достойно выступил в финала ЧЕ, где играли 24 лучших спортсмена из Австрии, Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Чехии, Франции и России. Илья прошел все этапы, и в матче за золотую медаль одержал победу над именитым игроком из Польши Матеушем Сурмой.