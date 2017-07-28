Илья достойно выступил в финала ЧЕ, где играли 24 лучших спортсмена из Австрии, Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Чехии, Франции и России. Илья прошел все этапы, и в матче за золотую медаль одержал победу над именитым игроком из Польши Матеушем Сурмой.