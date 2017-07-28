В Казани прошел настоящий праздник моды, дизайна и искусства. 28 и 29 июля горожане и гости столицы РТ окунулись в атмосферу уличного перформанса. На мероприятии, которое называлось «Окно в Париж», побывала и наш корреспондент.

Дни проведения фестиваля удивили своей долгожданной жаркой погодой, поэтому и место для него выбрано крайне удачно - кто-то отдыхает у прохладного фонтана, другие же расположились на траве под тенью деревьев. Атмосфера Франции задается сразу: в саду слышна характерная музыка, а на входе всех встречают улыбающиеся мимы - клоуны с разрисованными лицами, которые никогда ничего не говорят, а свои эмоции передают через мимику лица и движения. Они еще и очень фотогеничные - с удовольствием делают селфи со всеми желающими, а некоторые сами просят, чтобы их сфотографировали.

Территория Лядского сада поделена на всевозможные творческие площадки. На одной из них - юные художники, каждому из которых не больше 10 лет. Ребята старательно пытаются нарисовать Эйфелеву башню, срисовывая силуэт с натуры: как раз напротив них установлена копия знаменитого архитектурного сооружения высотой почти 8 метров.

- Я нарисовал, смотрите! - показывает свою работу мальчик лет шести, подписавший картину именем Рафаэль.

- Это очень красиво, ты молодец! - отвечает ему мужчина, который помогает детям рисовать. В нем узнаем художника Альфрида Шаймарданова - члена Союза художников России, известного своим стилем «наивная живопись». Интересуемся у Альфрида о его впечатлениях от фестиваля.

- Мне нравится, что Казань так преобразилась. Еще двадцать пять лет назад она была совершенно иной - ее трудно было назвать городом искусств. Но зато посмотрите на нее сейчас - столько творческих мероприятий проходит, как, например, сегодня. Это очень меня радует.

Улицу Муштари вдоль Лядского сада перекрыли для движения транспорта. Тут установили несколько платформ, каждая из которых является отдельным произведением искусства, сделанным на основе работ Александра Родченко. Создатель дома моды Katya Borisova и модельер Екатерина Борисова поделилась своим мнением:

- Александр Родченко - гений отечественной фотографии, которого знает практически каждый. Масштабность и художественную значимость этому модному проекту дает обращение к творческому наследию фотографа. Одежда, которую вы видите на манекенах, полностью отражает замысел Александра Родченко в его работах. Проект основан на теме русского авангарда. Используемые визуальные параллели между первоисточником и созданной моделью на манекене не только обнаруживают влияние этого художественного течения на массовую культуру, но и помогают проследить историю моды.

Екатерина пояснила, что главная задача модной коллаборации - вызвать интерес к творчеству Александра Родченко, чья карьера, кстати, началась в Казани. Выставка действительно оправдала себя - посмотреть на интересные работы пришло большое количество желающих. Стоит отметить, что формат фестиваля очень удачно вписался и в местную архитектуру.

Неподалеку от фонтана расположился небольшой шатер, заполненный книгами. Литература здесь так или иначе связана с Францией и Казанью. Одна женщина никак не может выбрать между Робеспьером и книгой о Ленине. - Я очень люблю все, что так или иначе связано с Францией. А еще и мероприятие такое французское получилось, - говорит женщина, представившаяся Анастасией. - Решила вот купить на память книжку.

Еще на фестивале искусства можно было увидеть необычные объемные инсталляции, одну из которых мы сначала приняли за дорожное ограждение: разной формы рейки, раскрашенные в красно-белую полоску. Также гостей развлекали живые статуи - люди, полностью выкрашенные в золотистый цвет.

Отдельный уголок сада посвящен плакатному искусству. Здесь представлены красочные копии парижских плакатов. Чуть позже тут начался мастер-класс по созданию плаката. Взрослые пытаются объяснить детям, чем плакат отличается от обычного рисунка.

- Плакат - это призыв к чему-то, девиз. Помнишь, вы в лагере придумывали девиз? - говорит один мужчина своей дочери.

- Я придумала девиз, - схватывает на лету девочка: - Искусство должно быть свободным!