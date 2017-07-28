Участникам тренировки приходилось справляться не только с собой, но и с палящим солнцем.

В Парке Горького участники танцевали бачату вместе с Евгением и Владимиром Крыловыми, а основную тренировку провела Дарья Арькова.

В Горкинско-Ометьевском лесу Ренат Галиев провёл мастер-класс по Сальсе. Также участники Зеленого Фитнеса снова приобщились к китайской культуре и позанимались дыхательными упражнениями - Цигун, вместе с Дмитрием Лукашенко. Зарядка, силовая тренировка и стретчинг прошли под руководством Сони Архиповой

В Центре семьи Казан был даже сам Дед Мороз. Он удивил людей ещё и тем, что сам выполнял спортивные упражнения. Тренер Фарида Сулеймановна придумала интересный конкурс, где участники разбились на пары и наперегонки состязались в беге на руках.

В Парке Урицкого в центре внимания была фитнес-инструктор Зайнап Гафурова. Она показывала новые и необычные упражнения и давала индивидуальные рекомендации. После тренировки участники долго не отпускали её и задавали вопросы о правильном питании, режиме дня и спортивных тренировках.

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