Соблюдение режима труда и отдыха водителей должно быть приоритетом при организации пассажирских перевозок автобусами.

Согласно данным статистики аварийности за первое полугодие текущего года отмечается устойчивая тенденция к сокращению ее основных показателей. В частности, за истекший период на территории Республики Татарстан зарегистрировано 1 932 ДТП, в которых 161 человек погиб и 2 341 получил травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение основных показателей аварийности: количество ДТП – на 303 происшествия, число погибших – на 18 человек, число раненных – на 440 человек. Показатель и индикаторы Федеральной целевой программы не превышены (при прогнозе 227, погибли 161 человек).

Однако наблюдается рост количества погибших в ДТП с участием пассажирского транспорта. Так, с начала года по вине водителей автобусов произошло 78 ДТП (-11%), в которых погибли 18 человек (на 16 человек больше) и 109 получили травмы (на 18 человек меньше).

Причин подобных происшествий несколько. От грубых нарушений правил пассажирских перевозок транспортными компаниями до равнодушия самих пассажиров к безопасности поездки. Все эти факторы в комплексе приводят к тому, что водители нарушают Правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Только за последние два месяца в стране произошел ряд серьезных дорожно-транспортных происшествий с автобусами: 11 июня – в Забайкальском крае, 12 июня – в Томской области, 18 июня – в Тульской области, 1 июля – в Республике Татарстан, 16 июля – в Республике Марий Эл, 17 июля – в Ставропольском крае. В совокупности в этих ДТП погибли 33 человека и 106 получили травмы различной степени тяжести.

Эти происшествия повлекли за собой проведение масштабных профилактических мероприятий во всех регионах страны. В частности, в Республике Татарстан в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, с 10 по 24 июля 2017 года проведено мероприятие по надзору за пассажирскими перевозками. В рамках мероприятий осуществлялась проверка автобусов, водители которых выполняют регулярные и заказные пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам, а также проведена проверка в местах посадки и высадки пассажиров.

Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, режиму труда и отдыха водителей автобусов, с использованием технических средств контроля (тахограф), а также внесенным в конструкцию автобусов изменениям.

За период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД возбуждено 1988 административных дел за различные нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, выявлено 375 нарушений режима труда и отдыха водителями, ответственность за совершение которого, предусмотрено статьей 11.23 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии какого-либо контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности как самих пассажиров, так и состоянием водителей.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает компаниям, участвующим в грузопассажирских перевозках, что все транспортные средства должны быть оснащены тахографами, а штраф за их отсутствие для водителей составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Всего за первое полугодие 2017 года за отсутствие тахографа либо за неисправный тахограф (часть 1 статьи 11.23 КРФоАП) составлено более 1000 административных материалов, а за нарушение водителями режима труда и отдыха (часть 2 статьи 11.23 КРФоАП) – 14 материалов.

Несмотря на это, владельцы компаний-перевозчиков недостаточно ответственно подходят к решению вопроса оснащения транспортных средств тахографами, считая расходы на их установку «дополнительным обременением», а контроль режима труда и отдыха – излишней мерой. Водители, участвующие в грузовых и пассажирских перевозках, также полагают, что если ездить менее 9 часов в день, то перевозками заниматься будет просто невыгодно.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности. При этом оборудование транспортных средств тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС должно способствовать налаживанию контроля в сфере грузопассажирских перевозок, повышению уровня безопасности дорожного движения и сведению к минимуму случаев ДТП из-за заснувших за рулем водителей.

Учитывая высокую социальную опасность, а также исходя из того что, халатность недобросовестных перевозчиков может привести к большим человеческим жертвам, рассматривается вопрос о привлечении их к ответственности за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.