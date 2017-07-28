27 июля, в 21.25, в Бугульминском районе РТ, на 14 км автодороги Бугульма-Азнакаево водитель автомобиля ВАЗ-2107 при обгоне трактора МТЗ-82 не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и совершил касательное столкновение с обгоняемым трактором и встречным автомобилем ВАЗ-21093.

От полученных травм водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 скончались на месте происшествия. В салоне автомобиля также находились двое детей – четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик. Юные пассажиры перевозились в детских удерживающих устройствах (автокреслах). Благодаря этому обстоятельству в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Детские удерживающие устройства являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате дорожно-транспортных происшествий. По данным Всемирной организации здравоохранения, при правильной установке и использовании данные устройства снижают риск смертельного исхода в случае ДТП примерно на 70% у младенцев и примерно на 54–80 % у детей раннего возраста (от 1 года до 4 лет).

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

За 6 месяцев 2017 года произошло 101 ДТП с участием детей-пассажиров, в них 4 ребенка погибли и 107 получили травмы.

В первом полугодии текущего года на дорогах республики сотрудниками ГИБДД пресечено около 15 тысяч нарушений правил перевозки детей. За данное нарушение согласно ч. 3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан в очередной раз призывает всех родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Сэкономленные на покупке детского автокресла деньги не вернут к жизни ребенка, павшего жертвой беспечности взрослых. Помните: дети – самые незащищенные участники дорожного движения!