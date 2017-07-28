26 июля, в 01.30 в Высокогорском районе РТ, в деревне Чернышевка водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке.

Увеличивая скорость, он предпринял попытку скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование данного автомобиля. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 создавал реальную опасность для других участников дорожного движения, неоднократно нарушая Правила дорожного движения. Для предотвращения опасности для граждан сотрудники Госавтоинспекции сделали все возможное для его остановки. Сотрудник ДПС на патрульном мотоцикле марки «Кавасаки», рискуя своей жизнью и здоровьем, преградил дорогу автомобилю. В результате водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на патрульный мотоцикл. Инспектор ДПС получил травмы, а мотоцикл - механические повреждения, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Правонарушитель был задержан. Им оказался молодой человек 1993 г. р., управлявший автомобилем в сильном алкогольном опьянении. Результаты проведенного освидетельствования на состояние опьянения показали практически четырехкратное превышение допустимых норм – 0,635 мг/л при допустимых 0,16 мг/л.