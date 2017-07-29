Разработкой маршрутной сети займется московский проектный институт.

В столице РТ обновят маршрутную сеть общественного транспорта. Об этом сообщили в ходе делового понедельника в мэрии Казани. Разработкой маршрутной сети займется московский проектный институт. Работы планируется выполнить до декабря 2017 года. Как отметил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков, новый план маршрутной сети будет рассчитан до 2023 года.

Мэр Казани Ильсур Метшин также высказался по теме транспортной сети города. По его словам, мнение граждан будет одним из приоритетов при создании сети, в то же время казанский градоначальник предупредил – абсолютно все желания учесть не получится.