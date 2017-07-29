Казанцы стабильно повышают рождаемость

За шесть месяцев 2017 года в столице Татарстана число рождаемости в 1,5 раза превысило смертность. За последние 15 лет рождаемость в Казани выросла почти в три раза, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

За первое полугодие в Казани родились чуть более 10,5 тысячи малышей, из них три тройни. Среди наиболее популярных имен пальму первенства держат Карим, Артем, Тимур, София, Милана, Арина. Любители необычного нарекали своих чад такими именами, как Аким, Марко, Антонио, Харис, Андриана, Данелия и другие.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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