За первое полугодие в Казани родились чуть более 10,5 тысячи малышей, из них три тройни. Среди наиболее популярных имен пальму первенства держат Карим, Артем, Тимур, София, Милана, Арина. Любители необычного нарекали своих чад такими именами, как Аким, Марко, Антонио, Харис, Андриана, Данелия и другие.