В Казани приступили к оцифрованию записей актов гражданского состояния.

Эта работа производится в рамках создания единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. По мнению его разработчиков, ЕГР ЗАГС повысит эффективность межведомственного взаимодействия и благодаря этому сократит сроки оказания услуг гражданам по регистрации актов гражданского состояния, уменьшит объем запрашиваемых у них документов и обеспечит получение документов по месту жительства или в необходимом органе ЗАГС.

Тестирование единого госреестра в Казани завершилось в июле. Это был первый этап работы. Второй начнется с 7 августа и продлится до 27 сентября. За это время сотрудники органов ЗАСГ должны пройти обучение. С августа по ноябрь будут подготавливаться автоматизированные рабочие места для работы в новом программном обеспечении.

До конца 2019 года более 4 тысяч актов гражданского состояния на бумажном носителе, которые хранятся в архиве Управления ЗАГС Казани, будут переведены в электронную форму. Казанцы смогут получить сведения об акте гражданского состояния через портал государственных услуг. Каждой записи включенной в ЕГР ЗАГС присвоят уникальный номер, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.