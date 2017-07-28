Животное пострадало в результате столкновения с автомобилем Киа на участке трассы Азнакаево-Тумутук прошлой ночью. В ДТП сильно пострадали животное и автомобиль, состояние водителя выясняется.
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