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Животное пострадало в результате столкновения с автомобилем Киа на участке трассы Азнакаево-Тумутук прошлой ночью. В ДТП сильно пострадали животное и автомобиль, состояние водителя выясняется.