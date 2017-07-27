Футболисты казанского «Рубина» одержали свою первую победу в сезоне, переиграв тульский «Арсенал» - 2:1 (0:1).

Казанцы начали, как и подобает хозяевам, с массивного прессинга, но первый гол забили гости – Шевченко изловчился забить Рыжикову – 0:1.

Но во втором тайме после выхода на поле Сердара Азмуна позиция хозяев стала доминирующей, и сначала на 60-й минуте Сонг сравнял счет. А затем после фола на Азмуне судья назначил пенальти, и Цакташ вывел «Рубин» вперед – 2:1. Так «Рубин» одержал первую победу п/у Курбана Бердыева в чемпионате РФПЛ нынешнего сезона.