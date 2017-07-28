Как сообщает пресс-служба Президента РТ, министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов доложил о готовности к сбору урожая.

По его словам, работы предстоит провести на 1,8 млн гектар земли, из которых 1,6 засеяны зерновыми. Уборочные работы стартуют 1 августа. По мнению министра, это довольно поздний срок для начала работ, его назначение было связано с неблагоприятной погодой. Однако Марат Ахметов заверил, что будет сделано все возможное для того, чтобы выращенный урожай был собран своевременно и без потерь.