На 55-м году жизни безвременно скоропостижно скончался наш коллега и замечательный человек, сотрудник ТРК «Лениногорск» Бахтияр Абдуллаевич Галимов.

Бахтияр Абдуллаевич был одним лучших специалистов в области телевизионной техники в Татарстане. С конца девяностых годов по сегодняшний день он работал главным инженером Лениногорского телевидения. Много сделал для того, чтобы вещательное оборудование телевидения модернизировалось, было современным, отвечающим требованиям времени, и, конечно же, функционировало безотказно. Благодаря и ему телепрограммы выходили вовремя и качественно. А за консультациями к нему обращались телевизионщики со всего юго-востока республики.

Бахтияр Абдуллаевич был замечательным семьянином, заботливым отцом, дедом, любящим и любимым мужем. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Сожалеем. Скорбим. Помним.