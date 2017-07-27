Свой третий матч в молодежном первенстве России провели футболисты «Рубин-М», и вновь одержали победу. На этот раз был повержен тульский «Арсенал» - 2:1.

Уже на 10-й минуте с подачи Никиты Михайлова на дальнюю штангу Ахметов головой отправил мяч в сетку ворот туляков. Отметим, что это уже третий гол Ахметова в трех матчах за дубль. А на 66-й минуте после удара Геворга Арутюняна «Рубин» удвоил счет.

Туляки же забили ответный мяч лишь на 93-й минуте, так что отыграться просто не могли – 2:1 в пользу «Рубина-М» и три победы в трех матчах.