Хоккеисты казанского «Ак Барса» провели 28 июля второй контрольный матч – на этот раз на льду «Татнефть-Арены» они принимали нижнекамский «Нефтехимик».

На этот раз голкипером был выбран Эмиль Гарипов, появился защитник Лямкин, сменивший Охтамаа, а вместо четвертого звена добавились еще четыре нападающих – Языков, Осипов, Лазарев и Михеев.

В первом периоде гости играли побыстрее, и сразу повели в две шайбы – отличились Сергеев и Рау. Лишь в конце первой двадцатиминутки Свитов один гол отквитал – 1:2.

Но в начале второго периода гости вновь забили – на этот раз отличился Авцин – 1:3. Но опять в концовке периода у казанцев отличился Свитов – 2:3.

А за девять минут до конца третьего периода Токранов сравнял счет – 3:3.

Овертайм на этот раз не был предусмотрен, и сразу перешли к буллитам. И гол Порядина оказался единственным и победным для «Нефтехимика». «Ак Барс» уступил – 3:4.