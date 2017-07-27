На чемпионате мира по водным видам спорта минувшая пятница стала рекордной для сборной России по числу медалей, в том числе и золотым. Начался день с уверенной победы ватерпольной сборной России в матче за бронзовые медали. Наши девушки шесть лет не поднимались на пьедестал почета на ЧМ (исключение – «бронза» на ОИ в Рио).

И вот - новый успех – 11:9. Отметим и вклад в этот успех тренера Андрея Белофастова, долгие годы отыгравшего за казанский «Синтез».

А затем пошли золотые медали, причем сразу три – когда у россиян в плавании такое было?

Сначала Евгений Рылов впервые в карьере стал чемпионом мира в плавании на дистанции 200 м на спине, попутно установив рекорд России и Европы.

Следом за ним «золото» на дистанции 200 м брассом принесла России наша прославленная Юлия Ефимова. А затем у мужчин также на дистанции 200 м брассом «золото» завоевал Антон Чупков, попутно установив рекорд чемпионатов мира и Европы.

А завершающей точкой дня стало «серебро» сборной России в эстафете 200 м вольным стилем. И здесь решающий вклад внес бугульминец Александр Красных, проплывший на последнем этапе. Так Красных к «бронзе» в личном зачете добавил еще и «серебро» в команде – блестящий успех!