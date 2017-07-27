30 июля в Казани открытый чемпионат и первенство города по триатлону - «Казанский триатлон-2017».

В первой категории «спринт» участникам предстоит проплыть 750 м по Казанке, проехать 20 км по улице Сибгата Хакима, а затем пробежать 5 км в зоне перед Центром семьи «Казан». В дисциплине «суперспринт» дистанции несколько короче, хоть и пройдут соревнования на тех же местах – 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега.

В этой связи 30 июля с 8.00 до 14.30 будет ограничено движение транспорта по улице Сибгата Хакима – от ул. Декабристов до заезда на парковку гипермаркета «Леруа Мерлен» в обоих направлениях.