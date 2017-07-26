В минувшую среду приставы по ОУПДС доставили в Альметьевский районный отдел гражданина Х., который с марта не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Задолженность молодого человека превысила отметку в 40 тысяч рублей. Житель Альметьевска официально не работает.

Также выяснилось, что ранее за нарушение ПДД молодого человека оштрафовали сотрудники Госавтоинспекции. Штраф он не уплатил, за что суд вынес ему административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Х. требование суда проигнорировал. Тогда приставы выдали молодому человеку направление на обязательные работы, которые он будет отбывать в одной из управляющих компаний Альметьевска – мести улицы, заниматься другим общественно-полезным трудом, а сотрудники Службы, в свою очередь, проследят за исполнением решения суда.

Спустя еще некоторое время работники ГИБДД выписали штраф алиментщику за вождение в нетрезвом виде. Ездил он на чужой автомашине, поскольку в собственности у него автомобиля нет. «Пьяный» штраф нерадивый отец также не уплатил. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника два протокола – по статье 20.25.1 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок») и по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Протоколы переданы в суд. Неплательщику грозят обязательные работы сроком до 50 часов, либо административный арест сроком до 15 суток, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.