Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений погашена задолженность по заработной плате на предприятии ООО «Привольное» Елабужского района, осуществляющем свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, на сумму 1071,0 тыс.рублей перед 101 работником, а также на предприятии ОАО «Союз-Телефонстрой» (Казанский участок) г. Казани, осуществляющем свою деятельность в отрасли строительства, на сумму 80,0 тыс.рублей перед 5 работниками, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.