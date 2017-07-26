В Татарстане открылся международный волонтерский лагерь под эгидой ЮНЕСКО, передает ИА «Татар-информ».

Площадкой выбран Болгарский историко-археологический комплекс. Проект призван привлечь подрастающее поколение к изучению и сохранению Болгарской истории и архитектуры.

Экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев, будучи в лагере, заметил, что республика знает, как вести и заниматься культурными историческими объектами, как Болгар.

«Мы ведем этот проект, о впечатлениях могут рассказать люди, которые приезжают. Мы, фонд “Возрождение”, создаем все условия. За короткий период времени, пять – шесть лет, мы смогли восстановить, возродить Болгар. Хочу поблагодарить всех: и простой народ, и бизнес – за то, что оказывают благотворительную помощь. Мы становимся добрее», – подчеркнул первый президент республики.

Лагерь организован Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана и ресурсным центром «Всемирное культурное наследие» Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета. Проект также вошел в число 50 волонтерских лагерей ЮНЕСКО, которые будут действовать в 32 странах мира.

До окончания смены – 6 августа - участники смены не только прослушают лекции, но и на практике реализуют свои знания – в раскопках, реставрации и консервации артефактов.