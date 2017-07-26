Министр здравоохранения РТ Адель Вафин накануне побывал в поликлиниках в Нижнекамске, где идет капитальный ремонт в рамках соответствующей республиканской программы. Об этом сообщает телеканал «НТР».

Это взрослая поликлиника №1, детская поликлиника №2, отделение патологии новорождённых детской городской больницы с перинатальным центром и консультативно-диагностическая поликлиника.

На объектах меняют окна и инженерные коммуникации, ведутся отделочные и облицовочные работы, ремонтируют кровлю и благоустраивают дворики перед клиниками. Завершить ремонтные работы в медучреждениях планируют к концу осени текущего года.

На объектах будет соблюдена логистика, полностью изменится дизайн и появится новое оборудование. Кроме того, нижнекамские поликлиники также, как и в столице республики, Альметьевске, Зеленодольске и Набережных Челнах, будут работать по стандарту «Дружелюбная поликлиника». А это значит отсутствие очередей и комфортные условия приема.

Напомним, за основу татарстанского пилота был взят московский проект – «Московский стандарт поликлиник», который, был разработан на основе изучения мнений горожан. В Татарстане проект разрабатывался по личному поручению президента РТ Рустама Минниханова. Стандарт будет внедряться в первую очередь в тех учреждениях, которые модернизируются.

В 2017 году планируется отремонтировать 75 объектов. Прикрепленное население, которое обслуживается в данных поликлинических учреждениях 1,9 млн. человек. В 2018 году планируется провести капитальный ремонт 122 объектов с прикрепленным населением 1,2 млн. человек.