Новость о смерти Хании Фархи для всех стала шоком. Певица скончалась скоропостижно у себя на родине – в Татышлинском районе Республики Башкортостан, когда она гостила у мамы. Ей было всего 57 лет.

По информации пресс-службы министерства культуры РТ, гражданская панихида по Хание Фархи пройдет завтра, 29 июля, в 10.00 в фойе театра им. Г.Камала.

Хания Фархи была гостьей редакции «Казанских ведомостей» в апреле 2009 года. Беседа за чашкой чая с разными угощениями получилась душевная и очень интересная. В тот год Хания ханум представила в Казани новую программу с символическим названием «Проживем жизнь, чтобы она была как бессмертная песня».

На вопрос, зачем человеку песня? Хания Фархи ответила:

- Не хлебом единым жив человек. Песня – это рух, душа человека. Многие зрители говорят мне: «Спасибо вам! После ваших песен хочется жить!» Для меня это самое высокое признание. Я хочу дать слушателям силу, чтобы они могли пройти по жизни с гордо поднятой головой. Всегда говорю: пришло к вам горе – откройте ворота, впустите, но не зацикливайтесь на несчастье. На этом жизнь не кончается. Пришла радость – тоже распахните двери, окна, впустите ее. Но и счастье не вечно. Надо сказать ему спасибо и идти навстречу новой радости.