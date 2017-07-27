Вчера по горячим следам были задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления: парень и девушка, 20 и 17 лет соответственно. На данный момент рассматривается вопрос о мере пресечения для них, следователи занимаются сбором доказательств и опрашивают свидетелей.

Эта откровенно хулиганская выходка может грозить молодым людям серьезными последствиями. Так, наказание по одной из инкриминируемых им статей предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.