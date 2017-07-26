Однако на 67-й минуте Классон первым оказался на добивании и счет сравнял.

Всю  концовку матча крансодарцы отчаянно атаковали и были вознаграждены уже на 3-й добавленной минуте – точным ударом метров с 13 отметился Магомед-Шали Сулейманов – 2:1.

Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.