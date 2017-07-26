«Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю»

Футболисты ФК «Краснодар» в первом матче квалификации Лиги Европы дома сумели вырвать победу у датского клуба «Люнгбю». Счет на 64-й минуте открыл датчанин Йеппе Кьер. А вот у хозяев слишком много было брака.

Однако на 67-й минуте Классон первым оказался на добивании и счет сравнял. Всю концовку матча крансодарцы отчаянно атаковали и были вознаграждены уже на 3-й добавленной минуте – точным ударом метров с 13 отметился Магомед-Шали Сулейманов – 2:1. Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.

Рустэм КУЛЕЕВ

Loading...