Телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» переходят на современную технологию производства телепрограмм. Уже с 1 августа этого года весь видеоконтент телеканалов будет создаваться в HD-формате.



«В связи с этим изменится соотношение сторон кадра - вместо 4 на 3 будет 16 на 9, - комментирует заместитель генерального директора АО «ТРК «Новый Век» В.Г.Матвеев. - Качество изображения программ «ТНВ» на современных телевизорах, безусловно, улучшится. Не будет и искажений, потому что соотношение кадра 16 на 9 позволит полностью заполнять экран».

В настоящее время ведутся переговоры с операторами кабельного телевидения о размещении обоих телеканалов в HD-формате в пакетах цифрового телевидения.

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