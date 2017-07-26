Июль продолжает огорчать любителей отдыха на природе, а мечты садоводов и огородников о хорошем урожае тают с каждым дождливым днем. Какую погоду в эти летние дни сулят народные приметы, расскажет наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Нынче всего-то и было несколько жарких июльских дней, когда столбики термометров приближались к 30-градусной отметке и ночи радовали благодатным 20-градусным теплом. После прохождения холодного фронта северо-западного циклона вновь идут короткие дожди, дневной прогрев ограничивается в основном 25 градусами.

Конечно, еще возможен возврат нескольких жарких дней даже в августе. Но с 28 июля, с приходом дня Владимира Красное Солнышко, а на следующий день - Афиногена, примечали, что лето перешагивает через знойный экватор. Сначала это почти незаметно, но с середины августа начинают удлиняться и холодать ночи. Несмотря на то что на Владимира солнце «краснее светит», именно в этот день наступает середина лета. Также запомнилось, что «на Афиногена даже пташки задумываются и притихают».

С Афиногеном связывали важные события страды, ибо если «придет Финогей с теплом да со светом - уберешься загодя со жнитвом». В случае дождливой погоды Финогея называли «копногной», из-за чего «хлеб в снопе прорастает». Поэтому на Финогена молились солнышку и просили сухих дней.

1 августа отмечали Макридин день. По погоде на Макриду прогнозировали осень: «Макрида мокра - и осень тоже», «Коли на Макриду мокро, то страда ненастная». И самый печальный прогноз: «Коли на Макриду дождь, вся осень будет дождливая, не будет в лесу орехов - все повымокнут». Выразим надежду, что все будет наоборот: «Макрида суха - и осень суха».

Интересна в приметах связь Афиногена с Ильиным днем, до которого рукой подать - он наступает 2 августа. Говорили: «Первый колосок Финогею, последний - Илье на бороду», «Финогенов день к Илье-пророку навстречу идет - жнитво солнышком блюдет». Связь эта не случайна - в разгар летнего тепла обе даты напоминают о грядущем приходе осени. Постепенно уменьшается поток солнечной энергии к Земле, долгота дня укорачивается, поэтому говорят: «Илья-пророк два часа светлого времени уволок». По-другому: «С Ильи ночь длинна и вода холодна». Исстари считалось, что с этой даты перестают купаться: «До Ильина дня мужик купается, а с Ильи с водой прощается». Коротковат нынче оказался купальный сезон - только после 10 июля вода прогрелась до комфортной температуры, а уже пора завершать купание.

С Ильей-пророком связывали главную заботу в крестьянских хозяйствах - жатву и виды на урожай, ведь именно Илья-пророк «в поле копны считает». Первый сжатый сноп украшали цветами и лентами и ставили в избе в почетный красный угол со словами: «Вот тебе, Илья, борода, а на будущий год уроди нам хлеба города». С первого обмолота ржи выпекали хлеб нового урожая - «зажиночный хлеб» - и угощались им. Про этот ритуал сохранилась поговорка: «То и веселье ильинским ребятишкам, что новый хлеб».

Еще одна примета - на удивление точная - «Илья грозы держит». Грозно звучало: «Илья-пророк разъезжает по небу на огненной колеснице», поэтому «на Ильин день где-нибудь от грозы загорается», «на Илью снопов не мечут - грозой спалит».

И действительно, по наблюдениям татарстанских метеорологов, в Ильин день почти ежегодно гремят грозы.

И как бы не хотелось расставаться с солнечным летом, Илья предупреждает: «Придет Илья - принесет гнилья (долгие дожди)». Еще «на Ильин день и камень прозябнет», ибо уже с начала августа на поверхности почвы к восходу солнца появляются сначала холодные росы, а затем приходит черед и первых мимолетных заморозков на почве. Получается: «До Ильина дня и под кустом сушит, а после и на кусте не сохнет». Народная мудрость торопит и с работами по парам: «К

Ильину дню хоть кнутом прихлыстни, да пашню заборони». И, кажется, нет конца насущным хлопотам в хозяйствах, но любой труд возвращается сторицей...