Дорогие ребята!

На уроках в школе вам рассказывают, как правильно вести себя в различных опасных ситуациях, которые могут подстерегать человека на улице, в быту, на природе. Наверняка вы знаете, как спастись, если заблудились в лесу, как поступить, если в квартире запахло газом, что делать, если произошло землетрясение, ураган или сошел селевой поток. Все это достаточно подробно описано в учебниках ОБЖ, и кажется, что современный школьник подготовлен ко всем потенциальным опасностям как техногенного, так и природного характера.

ОДНАКО

19.04.2016 в Зеленодольском районе погибла девочка 2003 г. р., которая задела оголенный провод, проложенный по забору.

05.07.2017 погиб 15-летний подросток, который получил смертельный удар током на подработке на одной из промышленных баз города.

16.07.2017 в одном из садоводческих обществ Казани 13-летний школьник залез на крышу строительного вагончика, случайно коснулся высоковольтного провода линии электропередачи и был смертельно травмирован электрическим током.

ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ - проблема, которая, к сожалению, не перестает быть актуальной. Ежегодно десятки детей по незнанию правил безопасности или же по халатности родителей становятся жертвами того явления, что изначально было призвано быть использованным во благо, - электричества.

В рамках этой публикации мы хотим еще раз напомнить вам, дорогие ребята, об опасности, которую представляет электрический ток как дома, так и на улице. Просим вас отнестись к содержанию этой статьи как можно внимательней. Ведь главная причина электротравматизма детей - это банальное незнание основных правил обращения с электрическим током.

Серьезную угрозу представляет электрический ток напряжением 50 вольт и выше. Дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт, величина которого во много раз превышает смертельную. Кроме того, у человека нет органов чувств, которые могли бы помочь ему определить, находится ли провод или другое оборудование под напряжением или нет. Электрический удар всегда происходит внезапно для человека, что представляет дополнительную опасность. Ведь, получив удар током или увидев страдания других людей (А ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР - ЭТО БОЛЬНО!), попавших под напряжение, человек может растеряться, утратить чувство реальности происходящего и, забыв об осторожности, только усугубить создавшуюся опасную ситуацию.

Чтобы не попасть под напряжение, ПОМНИТЕ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИГРАТЬ РЯДОМ С ТРАНСФОРМАТОРНЫМИ ПОДСТАНЦИЯМИ.

Такие здания, какие изображены на рисунке, вы можете увидеть практически в каждом дворе нашего города. Они предназначены, чтобы электричество поступало в наши дома и квартиры и дарило вам комфорт, тепло и уют.

Ребята, никогда не устраивайте игры вблизи таких трансформаторных подстанций, а по возможности не подходите к ним слишком близко. Не пытайтесь открывать двери и тем более подниматься на их крыши. ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Оборудование таких подстанций находится под очень высоким напряжением - 10 тысяч вольт, и электрические травмы, причиненные таким сверхвысоким напряжением, как правило, ВСЕГДА ТРАГИЧНЫ! По этой же причине никогда не касайтесь опор линий электропередачи.

НИКОГДА не прикасайтесь к любым провисшим или оборванным проводам (например, таким, какие вы видите на фотографии)!

Подходить ближе чем на 8 - 10 метров к лежащим на земле оборванным проводам воздушных линий электропередачи СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Угрозу жизни представляют не только свисающие или оборванные провода электросетей, но и провода линий радиотелефонной связи, которые могут соприкасаться (схлестываться) с проводами воздушных линий электросетей. Большую опасность представляют провода воздушных линий и ответвлений от них к постройкам, расположенные в кроне деревьев или кустарников. Если же вы заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на расстояние 8 - 10 метров, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги).

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО играть, раскачивая деревья вблизи линии электропередачи. Сырое дерево служит проводником электрического тока. Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенные в кроне деревьев или кустарников.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕДЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры под проводами линий электропередачи, проникать в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации, открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях и т. п.

Ни в коем случае не стоит запускать воздушных змеев вблизи воздушных линий электропередачи, играть в спортивные игры, забрасывать удочки, магнитную ленту, проволоку и т. д.

Нельзя разбивать изоляторы, заходить в трансформаторные подстанции, открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. Эти шалости могут привести к тому, что без электроэнергии останутся сотни и тысячи людей. Но что самое страшное - этими действиями вы подвергаете свою жизнь смертельной опасности.

Действующие электроустановки - не место для игр и развлечений. Как правило, на электроустановках нанесены специальные предупредительные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо.

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

Для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков или плакатов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить в единый контакт-центр (тел. 8 800 2000 878) или взрослым.

Дорогие ребята! Порой кажется, что беда может произойти с кем угодно, только не с нами. Это обманчивое впечатление! Будьте осторожны!

Берегите свою жизнь и жизнь своих друзей!