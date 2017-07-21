Несмотря на знойную погоду, без горячих блюд мы обходиться не привыкли.



Теплый салат с жареными баклажанами

Ингредиенты: баклажаны - 3 шт., свежие помидоры - 3 шт., чеснок - 2 дольки, свежая кинза, петрушка, зеленый лук - по пучку, растительное масло для жарки - 50 г, соль по вкусу.

Баклажаны вымыть, нарезать на пластины толщиной 1 см, посыпать щедро солью и оставить на 20 минут. После промыть под проточной водой и обсушить на бумажном полотенце. Обжарить баклажановые пластины на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Каждую порезать поперек на четыре части. Помидоры нарезать ломтиками, чеснок и зелень измельчить. В салатнице смешать все продукты, но не солить! Дать настояться 10 минут и подавать на стол. Можно добавить ломтики отварной говядины.

Чебуреки с мясом

Ингредиенты

Для теста: муки - 3,5 стакана, соли - 0,5 ч. л., стакан кипятка, сливочное масло - 100 г, яйцо.

Для начинки: говяжий фарш - 500 г, лук репчатый - 2 шт., соль, перец - по вкусу, холодная вода - 50 г.

В миске смешать просеянную муку и соль, влить стакан кипятка и быстро перемешать вилкой. Растопленное сливочное масло смешать с яйцом и сразу добавить в мучную массу. Замесить очень нежное тесто, накрыть салфеткой. Лук мелко нарезать, добавить в фарш, посолить, поперчить, влить воду и хорошенько перемешать. Тесто разделить на небольшие шарики, раскатать их в тонкие сочни. На половину сочня положить столовую ложку фарша, равномерно распределить и накрыть второй половинкой. Края крепко прижать, чтобы не вытек мясной сок, затем обрезать фигурным ножом. Жарить на растительном масле до румяной корочки. Подавать сразу же. Откусывать очень осторожно, чтобы не обжечься горячим мясным бульоном.